"أمانة جدة" تطرح 14 فرصة استثمارية واعدة لمشاريع رياضية وترفيهية وتجارية

أعلنت أمانة محافظة جدة عن طرحها 14 فرصة متاحة ومتفرقة في أنحاء مدينة جدة، بإجمالي مساحة 54.487.83 مترًا مربعًا، ضمن المجموعة الاستثمارية الثالثة خلال عام 2024م، والتي تتنوّع أنشطتها ما بين رياضية وترفيهية وتجارية وتعليمية واستثمارية، فضلًا عن مواقع مخصّصة لإقامة لوحات دعائية وإعلانية.