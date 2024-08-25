"أمانة جدة" تطرح 14 فرصة استثمارية واعدة لمشاريع رياضية وترفيهية وتجارية

أعلنت أمانة محافظة جدة عن طرحها 14 فرصة متاحة ومتفرقة في أنحاء مدينة جدة، بإجمالي مساحة 54.487.83 مترًا مربعًا، ضمن المجموعة الاستثمارية الثالثة خلال عام 2024م، والتي تتنوّع أنشطتها ما بين رياضية وترفيهية وتجارية وتعليمية واستثمارية، فضلًا عن مواقع مخصّصة لإقامة لوحات دعائية وإعلانية.
وتضمّنت الفرصُ خمسةَ مواقع داخل مشاريع الإسكان الحديثة، والمخصصة لإنشاء وتشغيل وصيانة مراكز تجارية بهدف خدمة قاطنيها؛ ثلاثة منها في حي الأمير عبدالمجيد، واثنان داخل حي الصفوة، إضافة إلى موقع حديقة ومبنى قائم عليها لنشاط رياض أطفال في حي الخالدية.
كما شملت تأجير موقع في حي الصواري لإقامة مشروع استثماري، وآخر لملاعب رياضية في حي الشراع، وثالث في حي الأندلس لإنشاء وتشغيل وصيانة فندق، إضافة إلى موقع حديقة ومبنى قائم عليها لإنشاء مطعم أو مقهى على شارع الكيال بحي الروضة.
وتوفر الفرصُ الاستثمارية أيضًا تأجيرَ مبنى قائم لإقامة محلات تجارية على شارع المدارس في حي البغدادية الشرقية، وموقع لترميم وتشغيل وصيانة مبنى قائم وصراف آلي، على طريق الملك فهد بحي الفيصلية، إلى جانب تأجير مبنى إداري قائم لإقامة مركز تجاري في حي الرويس.
ودعت أمانة جدة الراغبين في الاستفادة من هذه الفرص، إلى التقدم عبر موقع أو تطبيق "فرص"، والبحث في فرص المنافسات الاستثمارية، فيما تتراوح مدد عقود استثمارها ما بين 10 و15 و20 و25 سنة.