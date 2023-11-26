"الإرشاد الزراعي": "التقرح البكتيري" أخطر أمراض أشجار الحمضيات بالمملكة

وتابع، مع تقدُّم المرض تحاط هذه البثرات بهالة صفراء، كما تظهر الأعراض على الأفرع على شكل بقع أيضاً مرتفعة، ويحدث انخفاضٌ في مركز البقعة يشبه انخفاض فوهة البركان، وتتجمّع البقع في النهاية وتتسع وتلتحم مع بعضها بعضاً، مؤدية إلى تقرح القلف ومن ثم موت الأغصان والشجرة المصابة.