خلال أسبوعين ... طيران ناس يتسلم 4 طائرات جديدة من طراز  إيرباص A320neo

وبإستلام الأربع طائرات الجديدة رفع طيران ناس عدد طائراته من طراز A320neo التي تعد الأكثر تقدماً والأكثر صداقة للبيئة وكفاءة في استهلاك الوقود بين طائرات الممر الواحد على مستوى العالم إلى 43 طائرة تمثل أكثر من 70% من أسطوله بما يعزز التزام من طيران ناس في مجال الاستدامة وحماية البيئة، ليرتفع إجمالي حجم أسطوله إلى 60 طائرة منها 4 طائرات عريضة البدن من طراز أيرباص A330، مسجلاً نمواً بأكثر من 100٪ خلال العامين الماضيين.