المؤتمر السعودي الدولي الثاني لصناعة الحديد يستعرض دور أرامكو السعودية في صناعة الحديد

وأوضح في حديثه خلال جلسة "نواب الوزراء والتنفيذيين" ضمن فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثاني لصناعة الحديد، أن أرامكو على الرغم من أنها شركة للطاقة والغاز، إلا أنها مشارك رئيس في صناعة الحديد، وتوطين منتجاتها يعد هدفًا أساسيًّا من استراتيجيتها، كما تعمل على إنتاج الحديد والصلب والمواسير والخزانات والمركبات.