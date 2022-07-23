إلزامية تقلل المخاطر.. جولات تراجع ضوابط الأمن السيبراني بالحرمين

تواصل الإدارة العامة للمراجعة الداخلية التابعة لوكالة الحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية بالرئاسة العامة لرئاسة الحرمين، جولاتها الميدانية لتقييم الخدمات والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة من خلال كشف مواطن القصور وتقويمها.
وفي إطار ذلك، قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بمراجعة الضوابط الأساسية للأمن السيبراني وملاحظة الشواهد وتقييمها والتأكد من تطبيق كافة الضوابط الخاصة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني لدى الرئاسة وفق منهجية عمل محددة.
وأوضح المدير العام للمراجعة الداخلية ريان بن حسين العدواني، أن هذه الضوابط إلزامية لتقليل المخاطر السيبرانية على الأصول المعلوماتية والتقنية للرئاسة من التهديدات الداخلية والخارجية.
وأضاف "العدواني"، أن المراجعة الداخلية تسعى بكل الوسائل للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة؛ وذلك بدعم وإشراف ومتابعة وكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية الدكتور عبدالوهاب الرسيني، لبذل مزيد من الجهود وبلورتها بما يسهم في تقويم مستوى إنجاز الإدارات لأهدافها، وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.