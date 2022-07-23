إلزامية تقلل المخاطر.. جولات تراجع ضوابط الأمن السيبراني بالحرمين

وأضاف "العدواني"، أن المراجعة الداخلية تسعى بكل الوسائل للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة؛ وذلك بدعم وإشراف ومتابعة وكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية الدكتور عبدالوهاب الرسيني، لبذل مزيد من الجهود وبلورتها بما يسهم في تقويم مستوى إنجاز الإدارات لأهدافها، وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.