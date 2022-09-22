"مكتبة الملك عبد العزيز".. 3 أقسام تحاكي ثراء علم ومعرفة "المؤسس"

ونظرًا لتعدد المؤلفات النادرة وكثرة المطبوعات التي تتضمنها مكتبة الملك عبد العزيز الخاصة نذكر منها بعض النماذج التاريخية كـ"كليلة ودمنة"، والكتاب من العصر العباسي، ترجمه عبد الله بن المقفع في عهد الخليفة أبي جعفر المنصور من اللغة البهلاوية إلى العربية، وتقع هذه النسخة في 109 صفحات، وكتاب "أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ" لأحمد بن يوسف بن أحمد الجرماني، ويحتوي على فهرس المدن والبلدان وفيه من عجائب الآثار، و"منهاج العابدين إلى الجنة" لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، وصحيح البخاري، و"الإتقان في علوم القرآن" للسيوطي، و"تعطير الأنام في تعبير المنام" للنابلسي، و"القول المسدد في الذب عن المسند" للإمام أحمد ابن حجر العسقلاني، و"الحج على المذاهب الأربعة" لعباس كرارة. و"تاريخ نجد الحديث وملحقاته"، ويعد هذا الكتاب من المصادر التاريخية المهمة لسيرة الملك عبد العزيز، دوّنه المؤلف أثناء زيارته للجزيرة العربية في عام 1340 للهجرة.