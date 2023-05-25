فيصل بن فرحان يلتقي نظيرته المنغولية ويوقعان مذكرة حول المشاورات السياسية

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية منغوليا، تتعلق بتعزيز التعاون والصداقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، ودعم تطوير العلاقات والتنسيق المشترك على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وقعها من الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومن الجانب المنغولي وزيرة خارجية جمهورية منغوليا السيدة باتمونخ باتسيتسيغ.