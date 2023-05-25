فيصل بن فرحان يلتقي نظيرته المنغولية ويوقعان مذكرة حول المشاورات السياسية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وزيرة خارجية جمهورية منغوليا باتمونخ باتسيتسيغ.
وشهد اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجهود البلدين المبذولة بشأنها.
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية منغوليا، تتعلق بتعزيز التعاون والصداقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، ودعم تطوير العلاقات والتنسيق المشترك على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وقعها من الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومن الجانب المنغولي وزيرة خارجية جمهورية منغوليا السيدة باتمونخ باتسيتسيغ.
حضر اللقاء والتوقيع، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية، وغير المقيم لدى جمهورية منغوليا عبدالرحمن الحربي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.