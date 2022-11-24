تطوير للتجسير وابتعاث وابتكار.. مذكرة تعاون تجمع "الدفاع" و"التعليم"

وقّعت وزارة التعليم ووزارة الدفاع، اليوم، مذكرة تعاون؛ لتنفيذ برامج استشارية وأكاديمية وتدريبية ودراسات فنية وإجراء أبحاث علمية واستشارات وتوفير الخدمات المساندة.
ووقّع المذكرة كل من نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية بوزارة الدفاع الدكتور خالد بن حسين البياري؛ حيث تهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة بين وزارتي الدفاع والتعليم، من خلال بناء القدرات وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التعليم والتدريب.
كما تهدف إلى تنمية رأس المال البشري، مشتملة على تطوير الشراكات مع الجامعات، وبرامج التجسير للمؤسسات التعليمية والتدريبية بوزارة الدفاع، وتطوير البحث العلمي والابتكار، والابتعاث، ومعادلة الشهادات، وتبادل المعلومات والبحوث.