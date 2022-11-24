تطوير للتجسير وابتعاث وابتكار.. مذكرة تعاون تجمع "الدفاع" و"التعليم"

ووقّع المذكرة كل من نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية بوزارة الدفاع الدكتور خالد بن حسين البياري؛ حيث تهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة بين وزارتي الدفاع والتعليم، من خلال بناء القدرات وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التعليم والتدريب.