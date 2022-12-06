خلال نوفمبر.. الهلال الأحمر بمكة ينفّذ 6 مكالمات مرئية لمعتقلين مع ذويهم

وتعود بداية انطلاق برنامج إعادة الروابط العائلية في الهلال الأحمر السعودي، إلى عام 2003م، وهو برنامج إنساني يهدف إلى تسهيل وترتيب التواصل بين المعتقلين، وأسرهم داخل المملكة، وذلك عبر تنفيذ المكالمات الصوتية والمرئية، واستقبال الرسائل المكتوبة وتسليمها للأسر والعائلات، إضافة إلى إعادة لمّ شمل العائلات المنفصلة بسبب الكوارث والأزمات.