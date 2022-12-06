خلال نوفمبر.. الهلال الأحمر بمكة ينفّذ 6 مكالمات مرئية لمعتقلين مع ذويهم

نفّذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرّمة، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، 6 مكالمات مرئية لعددٍ من المعتقلين مع أهاليهم وذويهم بالمنطقة، وذلك خلال شهر نوفمبر.
وبلغ عدد المستفيدين خلال هذه المكالمات ما يقارب 50 شخصاً من ذوي المعتقلين، بإجمالي عدد ساعات بلغ 15 ساعة.
وتعمل هيئة الهلال الأحمر السعودي، بشكلٍ شهري، في التنسيق لإجراء هذه المكالمات وتعزيز التواصل؛ للمساهمة في لمّ شمل الأسر من خلال برنامج إعادة الروابط العائلية.
وتعود بداية انطلاق برنامج إعادة الروابط العائلية في الهلال الأحمر السعودي، إلى عام 2003م، وهو برنامج إنساني يهدف إلى تسهيل وترتيب التواصل بين المعتقلين، وأسرهم داخل المملكة، وذلك عبر تنفيذ المكالمات الصوتية والمرئية، واستقبال الرسائل المكتوبة وتسليمها للأسر والعائلات، إضافة إلى إعادة لمّ شمل العائلات المنفصلة بسبب الكوارث والأزمات.
وتسعى هيئة الهلال الأحمر السعودي، عبر برنامج إعادة الروابط العائلية إلى ربط مزيدٍ من الأسر والعائلات بذويهم ومد جسور التواصل المنقطعة؛ وذلك انطلاقاً من رسالتها الإنسانية ورؤيتها في خدمة الإنسان ومشاركة المجتمع.