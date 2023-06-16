في حديث خاص لـ"سبق".. الفنان عمر عبد اللات: العالم أجمع يشهد على تطوُّر السعودية

وأضاف: "ما نشاهده في المملكة العربية السعودية من تطور وانفتاح على العالم، بما يتوافق مع عاداتنا وتقاليدنا العربية المحافظة، وقيمنا الأصيلة، شيء مبهر ورائع، وأتمنى أن يحذو الوطن العربي حذو السعودية في هذا التطور والرقي والنهضة الشاملة".