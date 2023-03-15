وزير النقل يلتقي عددًا من المواطنين في عسير ويبحث معهم أهم المعوقات
الْتقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عددًا من المواطنين بمنطقة عسير؛ للاستماع إلى رؤاهم وملاحظاتهم؛ وذلك في إطار لقاءات الوزير المجتمعية والتواصل مع أفراد المجتمع؛ حيث جاء اللقاء أثناء زيارته للمنطقة لتدشين عدد من مشروعات الطرق.
وبحث الجاسر مع المواطنين أبرز ما يواجهونه من معوقات؛ من أجل تذليلها والارتقاء بمستوى العمل وتقديم خدمات فعالة ونوعية لكل المستفيدين؛ لافتًا إلى أن الوزارة تسعى بشكل مستمر ومتواصل لتوفير طرق آمنة تربط مناطق المملكة ببعضها، وتتمتع بأعلى المواصفات الفنية والهندسية، كما تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وفق أرقى المواصفات والمقاييس العالمية.
وذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية في جميع مناطق المملكة، تحظى باهتمام ودعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء؛ لتحقيق خدمات بهدف تعزيز جودة الحياة في المدن.
وأكد أن جميع آراء المواطنين ستكون محل اهتمامه، وسيتم العمل على حلها.