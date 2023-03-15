وزير النقل يلتقي عددًا من المواطنين في عسير ويبحث معهم أهم المعوقات

وذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية في جميع مناطق المملكة، تحظى باهتمام ودعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء؛ لتحقيق خدمات بهدف تعزيز جودة الحياة في المدن.

وأكد أن جميع آراء المواطنين ستكون محل اهتمامه، وسيتم العمل على حلها.