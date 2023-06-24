"السديس" يعلن نجاح تفويج الحجاج من المسجد النبوي إلى مكة المكرّمة

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ نجاح خطة الرئاسة العامة؛ ممثلة في وكالة المسجد النبوي، في تفويج ضيوف الرحمن من المسجد النبوي إلى مكة المكرّمة، وسط منظومة خدمات معيارية متكاملة تمّ إنجازها بتعاون عددٍ من الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن وبجودة وتميز كبيرين لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
ورفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنوّرة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، على اهتمامهما ودعمهما لما يُقدم في المسجد النبوي الشريف من خدماتٍ لحجاج بيت الله، سائلاً المولى -العلي القدير- أن يجعل ما يقدمان في موازين حسناتهما.
وأرجع الرئيس العام نجاح المرحلة الأولى من الخطة لوكالة المسجد النبوي، إلى التعاون المثمر مع الجهات العاملة على خدمة ضيوف الرحمن، الذي وفّر بيئة آمنة وصحية لخدمة الحجيج، وإبراز الصورة العالمية المشرقة للحرمين، وإظهار قيم الإسلام ونهج الوسطية والاعتدال.
وأكّد أن الرئاسة بدأت فور الانتهاء من المرحلة للخطة التشغيلية لوكالة المسجد النبوي لتقييم الأداء والتحضير الاستباقي لمرحلة عودة الحجاج للمسجد النبوي بعد أداء مناسك الحج، وهي المرحلة التي تشهد كثافة مليونية من ضيوف الرحمن؛ فضلاً عن التجهيزات لصلاة عيد الأضحى المبارك لتقديم كافة الخدمات لقاصدي المسجد النبوي.
وقال السديس: ما تحقق من نجاحات في المرحلة الأولى للخطة التشغيلية للمسجد النبوي قُبيل بدء موسم الحج، هو بتوفيقٍ من الله -عزّ وجلّ- ثم بتضافر منسوبي الوكالة وتناغمها مع المنظومة الأمنية وشركاء النجاح في المدينة المنوّرة التي سخّرت بدورها كل إمكاناتها وطاقاتها البشرية والآلية كافة لإنجاح المرحلة من خطة موسم الحج و خدمة حجاج بيت الله الحرام وفق ما تقتضيه تطلعات ولاة الأمر الرامية لمزيدٍ من التطور والتميز في منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين وتسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية من أجل تنظيم تفويج آمن لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير بيئة صحية وآمنة، وتوظيف الروبوتات والذكاء الاصطناعي في عمليات التطهير والتعقيم، وتوزيع مياه زمزم للحجاج في المسجد النبوي.
وودعت وكالة المسجد النبوي حجاج بيت الله الحرام قبل مغادرتهم لأداء شعيرة الحج، حيث قامت بتوزيع الهدايا على ضيوف الرحمن قبل مغادرتهم لتحقيق الرضا في نفوسهم وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم وإدخال السرور ورسم البسمة على محياهم، ومن المتوقع أن يشهد المسجد النبوي كثافة مليونية بعد أداء حجاج بيت الله الحرام حجهم.