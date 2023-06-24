"السديس" يعلن نجاح تفويج الحجاج من المسجد النبوي إلى مكة المكرّمة

وقال السديس: ما تحقق من نجاحات في المرحلة الأولى للخطة التشغيلية للمسجد النبوي قُبيل بدء موسم الحج، هو بتوفيقٍ من الله -عزّ وجلّ- ثم بتضافر منسوبي الوكالة وتناغمها مع المنظومة الأمنية وشركاء النجاح في المدينة المنوّرة التي سخّرت بدورها كل إمكاناتها وطاقاتها البشرية والآلية كافة لإنجاح المرحلة من خطة موسم الحج و خدمة حجاج بيت الله الحرام وفق ما تقتضيه تطلعات ولاة الأمر الرامية لمزيدٍ من التطور والتميز في منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين وتسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية من أجل تنظيم تفويج آمن لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير بيئة صحية وآمنة، وتوظيف الروبوتات والذكاء الاصطناعي في عمليات التطهير والتعقيم، وتوزيع مياه زمزم للحجاج في المسجد النبوي.