طرح 21 مشروعًا عبر منصة "استطلاع" لأخذ المرئيات حولها

من جهتها طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروعيْ "الدليل الإجرائي لباركود حليب الرضع وحليب المتابعة والحليب المخصص للاستخدام الطبي الخاص"، و"العبوات الآمنة للأطفال"؛ حيث يُعد المشروع الأول دليلًا شاملًا مُعَدًّا يراعي آراء العملاء ومقترحاتهم المقدمة من خلال الاجتماعات أو الاستطلاعات، ويضمن الإجراءات والمتطلبات الخاصة بتسجيل المنتجات الغذائية وبعض المعلومات المهمة؛ مثل أكثر الأخطاء شيوعًا والتي يتكرر طرحها.. بينما يهدف المشروع الثاني إلى وضع المتطلبات الخاصة بتغليف عبوات الأدوية القابلة لإعادة الغلق والتي قد تحمل خطرًا لتسمم الأطفال إذا تم تناولها عن طريق الخطأ، وأيضًا تحديد قائمة بالأدوية التي تتطلب تطبيق الدليل؛ على أن ينتهي الاستطلاع على الأول بتاريخ 12 ديسمبر 2022، وعلى الثاني بتاريخ 3 يناير 2023.