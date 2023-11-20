إضافة علمية جديدة.. "الحياة الفطرية" تكتشف نوعًا جديدًا من العقارب في محمية بالرياض

وجاءت تسمية هذا النوع الجديد من العقارب نسبةً إلى محمية مجامع الهضب وهي المحمية التي تم اكتشاف الأنواع الجديدة من العقارب فيها مؤخرًا، وأظهرت الدراسات للشكل الظاهري والوراثية الجزيئية، أن هذا النوع يختلف عن نظرائه من الأجناس الأخرى في المملكة؛ ليرتفع بذلك عدد الأنواع المعروفة من هذا الجنس إلى 22 نوعًا عالميًّا ومنها 5 أنواع في المملكة.