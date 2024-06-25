هنأ القيادة بنجاح الحج.. أمير الشرقية: مشروعات الطاقة والكهرباء العملاقة أمنت سلامة وموثيوقية الإمدادات

وأضاف الخزيم أنه انطلاقاً من حرص الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة نحو ريادةٍ عالمية للطاقة تعظّم من القيمة المضافة من القطاع وتساهم في الحفاظ على الثروة الوطنية للأجيال القادمة، وحرصاً من أمير المنطقة الشرقية على سلامة وموثوقية أمن وإمدادات الطاقة بالمنطقة نستعرض اليوم في وزارة الطاقة برنامجًا توعويًا بعنوان "منظومة الطاقة: الجهود والمشاريع التنموية لقطاع الكهرباء بالمنطقة، حيث يستهدف مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء رفع كفاءة التوليد وخفض التكاليف، والانبعاثات الكربونية من خلال إزاحة الوقود السائل من المنظومة واستخدامه بالشكل الأمثل، واستبداله بالطاقة المتجددة والغاز بحصص تصل إلى 50 %، لكل منهما بحلول عام 2030.