"رئاسة الحرمين" تتابع استعدادات مصليات ذوات الإعاقة وكبيرات السن

وقالت وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية الدكتورة عبير بنت محمد الجفير: إن الوكالة تعمل على توفير الرعاية الكاملة والخدمات اللازمة ذات المستوى الرفيع، منها مصاحف بلغة برايل للمكفوفين، وحوامل مصاحف مرنة، والأقلام القارئة، وعربات قولف للنقل، والعصا البيضاء للمكفوفين، وحافظات ماء زمزم مرتفعة تتناسب مع مستخدمي الكراسي المتحركة، والتي تعكس الحرص الشديد للوكالة على تحقيق رسالة الحرمين الشريفين ومقاصده لتمكين القاصدات من ذوات الإعاقة، وكبيرات السن من ضيوف الرحمن، لأداء نسكهن بكل راحة وسهولة خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ.