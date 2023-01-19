رئيس تيمور الشرقية يبحث مع وزير الخارجية سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

ونقل الأمير فيصل بن فرحان في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، لفخامته، وتمنياتهما لجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية حكومة وشعباً المزيد من التقدم والازدهار.