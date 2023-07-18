"البشري" يستعرض المشهد السعودي في ابتكار الهويات والعلامات التجارية ضمن أفضل الأكاديميات البريطانية

استأنف المدير التنفيذي رئيس الابتكار لشركة بي ستوديو (Bestudio) غيث البشري، أولى محطات البرنامج التنفيذي لقادة التصميم (Executive program for design leader)، والذي تصل مدته إلى عام ونصف، وتتضمن خمس وحدات مكثفة في لندن وكاليفورنيا، وذلك ضمن أكاديمية لندن المستقبلية (Future London Academy).
ويستهدف البرنامج 21 قائدًا مبدعًا من حول العالم؛ بهدف تطوير صناعة التصميم، وزيادة قدرتهم على مواجهة تحديات الملحة كمواكبة التقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي.
ويتضمّن البرنامج رحلة استكشافية غامرة وملهمة للغاية، يلتقي فيها القادة أكثر المتخصصين نفوذًا في الصناعة (مثل رؤساء التصميم في آبل وجوجل وأوبر وغيرهم)، عبر سلسلة من المناهج المكثفة وورش العمل المتقدمة، حيث ينقل المتخصصون خبراتهم وتجاربهم حول القيادة واستراتيجية العمل والتمويل والابتكار وغيرها من الأمور المهمة في مجال التصميم.
وتتمتع شركة بي ستوديو (Bestudio) بخبرة أكثر من 15 عامًا في ابتكار وتصميم الهويات والعلامات التجارية، حيث حازت ثقة عدد من الجهات الحكومية الكبرى؛ لتصميم وإعادة بناء وابتكار هوياتهم، مما جعلها تحصد عددًا من الجوائز المحلية والإقليمية.
ونظرًا لخبرته الواسعة ومسيرته الملهمة؛ فقد ألقى غيث البشري محاضرة عن مشهد العلامات السعودية ومواكبة تحديات الصناعة والتطوير التقني.