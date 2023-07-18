"البشري" يستعرض المشهد السعودي في ابتكار الهويات والعلامات التجارية ضمن أفضل الأكاديميات البريطانية

وتتمتع شركة بي ستوديو (Bestudio) بخبرة أكثر من 15 عامًا في ابتكار وتصميم الهويات والعلامات التجارية، حيث حازت ثقة عدد من الجهات الحكومية الكبرى؛ لتصميم وإعادة بناء وابتكار هوياتهم، مما جعلها تحصد عددًا من الجوائز المحلية والإقليمية.