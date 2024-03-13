"الشؤون الإسلامية" تعلن جاهزية المواقيت ومرافقها لاستقبال المعتمرين

أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، اكتمال استعدادات الوزارة من خلال تجهيز المواقيت بمرافقها المختلفة بما في ذلك أماكن الوضوء والمصليات ومناطق الاستراحة، لاستقبال المعتمرين وفق البروتوكولات المعتمدة من الجهات المختصة، كما تستنفر الوزارة كافة طاقاتها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في كل ما أسند إليها من مسؤوليات ومهام.