توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة و"كدانة للتنمية والتطوير"

وجرت مراسم التوقيع بين مدير عام فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن محمد بن عبود، والرئيس التنفيذي لشركة كدانة المهندس محمد المجماج، وتهدف المذكرة التي تستمر لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتمديد، إلى بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين لتنفيذ برامج وأنشطة تساعد في نشر الرياضة المجتمعية، وإقامة فعاليات وبرامج وأنشطة رياضية مختلفة في مكة المكرمة، فضلاً عن تنفيذ حلقات نقاش رياضية متخصصة ومشتركة بين الطرفين في مختلف المجالات ذات العلاقة.