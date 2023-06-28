أمير منطقة تبوك يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

وبادل سموه الجميع التهنئة بهذه المناسبة، ناقلًا للجميع تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ متمنيًا سموه للجميع التوفيق، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع والوطنُ بخير، حامدًا المولى تعالى أن مَنّ على الحجيج بالوقوف على صعيد عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم، منوهًا بما يلقاه ضيوف الرحمن من خدمات جليلة سخّرتها الحكومة الرشيدة -أيدها الله- لحجاج بيت الله الحرام، عادًّا سموه استضافة الحج وخدمة الحجيج والعناية بهم تشريفًا لأبناء المملكة؛ مؤكدًا حرص القيادة على تقديم أرقى الخدمات للحجاج والتي جعلت من أولوياتها العناية بالأماكن المقدسة والحج، وأشاد سمو أمير منطقة تبوك خلال الاستقبال بالنجاح المميز الذي تَحقق في مهرجان جادة الإبل كأول مهرجان على مستوى مناطق المملكة، والذي اختتم فعالياته مؤخرًا في مدينة تبوك؛ مقدمًا سموه شكره لأهالي المنطقة لدورهم الفاعل ومشاركتهم المميزة في فعاليات المهرجان وما أبدوه من حسن استقبال وكرم ضيافة وتفاعل مميز ليس بمستغرب من الجميع ساهم في تحقيق هذا النجاح الكبير للمهرجان، داعيًا الله أن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها ورخاءها في ظل القيادة الحكيمة رعاها الله.