زارها الملك عبدالعزيز.. "الرحمانية بمكة" أقدم مدرسة حكومية في المملكة تدخل عامها الـ115

وفي عام ١٣٥٤هـ زار الملك عبدالعزيز المدرسة، وأطلق عليها اسم والده الإمام عبدالرحمن رحمهما الله، ودرس فيها عددٌ كبير من الطلاب وظل مكانُها في المسعى حتى ١٣٧٥هـ، وعند توسعة الحرم انتقلت للعديد من المقرات حتى عام ١٤١٥هـ؛ حيث أقيم لها مبنى حكومي في حي الهجرة افتتحه الأمير ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة رحمه الله في تلك الفترة، وما زالت قائمةً حتى اليوم.