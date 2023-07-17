زارها الملك عبدالعزيز.. "الرحمانية بمكة" أقدم مدرسة حكومية في المملكة تدخل عامها الـ115

تدخل المدرسة الرحمانية الابتدائية بمكة المكرمة، عامها الـ115 مع بداية العام الهجري الجديد، وتُعد أول مدرسة أُسست عام ١٣٣٠هـ بجوار الحرم المكي الشريف، ودرس فيها خلال سنواتها الأولى ملك العراق وملك الأردن، وأسسها الشيخ محمد حسين خياط، وسُميت "الصفا" ثم "المسعى"، وكان مقرها في المسعى.
وفي عام ١٣٥٤هـ زار الملك عبدالعزيز المدرسة، وأطلق عليها اسم والده الإمام عبدالرحمن رحمهما الله، ودرس فيها عددٌ كبير من الطلاب وظل مكانُها في المسعى حتى ١٣٧٥هـ، وعند توسعة الحرم انتقلت للعديد من المقرات حتى عام ١٤١٥هـ؛ حيث أقيم لها مبنى حكومي في حي الهجرة افتتحه الأمير ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة رحمه الله في تلك الفترة، وما زالت قائمةً حتى اليوم.
وقال التربوي خالد محمد الحسيني الذي أُسندت له إدارة مدرسة من عام ١٤١٧هـ، وحتى عام ١٤٢٥هـ لـ"سبق": إنه عمل على إثبات تأسيسها في ١٣٣٠هـ كأقدم مدرسة حكومية في المملكة العربية السعودية بموافقة الوزارة، وصدر كتابها الأول في٢٠ شعبان ١٤٢٠هـ الذي قدّم له الدكتور محمد أحمد الرشيد وزير التربية والتعليم في تلك الفترة رحمه الله، وضم تاريخَها ومواقعها وأكثر أسماء قدامى طلابها الذين أصبحوا من أبرز رجال الوطن من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأمن والسلك الدبلوماسي ورجال التربية والأعمال وغيرهم.
وذكر "الحسيني" أسماء بعض أبرز طلاب المدرسة وهم: " الشيخ محمد سرور الصبان، والشيخ حسن عبدالله آل الشيخ، وحسين علي عرب، والدكتور حسين عبدالرزاق الجزائري، والدكتور عبدالرحمن عبدالعزيز آل الشيخ، والدكتور عبدالملك عبدالله بن دهيش، والدكتور محمد صالح طاهر بنتن، والدكتور نزار عبيد مدني، والدكتور محمد سعيد فارسي، والدكتور غازي عبيد مدني، والمهندس عمر عبدالله قاضي، وتوفيق إبراهيم توفيق، والدكتور عدنان محمد وزان، والدكتور خالد حمزة نحاس، والفريق مصطفى أحمد عرقسوس، والفريق هاشم محمد عبدالرحمن آل شيبان وآخرون".
وأضاف "الحسيني" أن الرحمانية -مع انتشار التعليم المبكر في المملكة- تؤكد اهتمام الدولة بالجانب التربوي التعليمي الذي وجد العناية منذ تأسيس المملكة بوجود المدارس للبنين والبنات منذ مرحلة مبكرة؛ حيث قدمت للمجتمع أعدادًا كبيرة في كل المجالات، وحظيت بدعم وتوفير الإمكانيات في كل المراحل.