للوقوف على منظومة الخدمات.. "أمير المدينة" يتفقد مركز الترحيب واستقبال الحجاج بطريق الهجرة

تَفَقد الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، مركز الترحيب واستقبال الحجاج في طريق الهجرة؛ للوقوف على منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والاستعدادات التي جرى توفيرها لاستقبال الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج هذا العام، والاطمئنان على سير العمل بما يكفل راحة ضيوف الرحمن، وسرعة إنجاز الإجراءات المتعلقة بخدماتهم بكل يسر وسهولة.