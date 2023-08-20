مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ينقذ حياة شاب أصيب بنزف وكسور متعددة إثر حادث مروري مروع

وأوضح د. جورج أنه بناء على ما سبق قرر الفريق الطبي وضع المريض تحت الملاحظة بالعناية المركزة لعدة أيام ، وبعد أن استقرت علاماته الحيوية وتوقف النزيف تقرر على الفور نقله لغرفة العمليات لتجبير الكسور ، حيث تم إجراء الجراحة والتي استغرقت 60 دقيقة وتحت التخدير العام، تم فيها تثبيت كسور الحوض بواسطة مسامير وبراغي مخصصة لهذه النوعية من الاصابات ، وبعد ذلك تم نقله لجناح التنويم بعد أن تكللت جهود الفريق الطبي المعالج بالنجاح ، حيث تحسنت حالة المريض بعد أيام معدودة ، وخرج من المستشفى وهو بحالة صحية جيدة.