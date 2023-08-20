مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ينقذ حياة شاب أصيب بنزف وكسور متعددة إثر حادث مروري مروع

بفضل من الله نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، في إنقاذ حياة شاب سعودي يبلغ من العمر 23 عاماً ، كان قد تعرض في وقت سابق لحادث مروري مروع ، أدى لوفاة أحد مرافقيه ، حيث تم استقباله في قسم الطواريء بالمستشفى ، وأجريت له على الفور الإسعافات اللازمة لوقف النزيف ونقل صفائح دموية بعد أن فقد كمية كبيرة من الدم.
ذكر ذلك الدكتور جورج الخوري استشاري جراحة العظام والعمود الفقري الحاصل على الزمالة الفرنسية والكندية رئيس الفريق الطبي المعالج ، والذي أوضح أنه فور وصول المريض لطواريء المستشفى ، خضع لعددٍ من الفحوصات والتحاليل والتي اشتملت على أشعة الرنين المغناطيسي (M.R.I) والتصوير المقطعي (C.T- Scan)،وقد أظهرت النتائج إصابته بنزيف داخلي أدى إلى إنخفاض في ضغط الدم ، بالإضافة إلى اكتشاف وجود كسور بالحوض ، مما استدعى التدخل الفوري لوقف النزيف ومن ثم نقله للعناية المركزة لمتابعة حالته .
وأوضح د. جورج أنه بناء على ما سبق قرر الفريق الطبي وضع المريض تحت الملاحظة بالعناية المركزة لعدة أيام ، وبعد أن استقرت علاماته الحيوية وتوقف النزيف تقرر على الفور نقله لغرفة العمليات لتجبير الكسور ، حيث تم إجراء الجراحة والتي استغرقت 60 دقيقة وتحت التخدير العام، تم فيها تثبيت كسور الحوض بواسطة مسامير وبراغي مخصصة لهذه النوعية من الاصابات ، وبعد ذلك تم نقله لجناح التنويم بعد أن تكللت جهود الفريق الطبي المعالج بالنجاح ، حيث تحسنت حالة المريض بعد أيام معدودة ، وخرج من المستشفى وهو بحالة صحية جيدة.
الجدير بالذكر أن قسم الطوارئ بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، يتمتع بالجاهزية العالية لتقديم الخدمات الطبية السريعة والدقيقة ، لمختلف الحالات المرضية الحرجة والطارئة من مختلف الأعمار وعلى مدار الساعة. حيث يعمل بالنظام الرقمي المتكامل، بما يضمن توفير الوقت وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية بأسرع وقت ممكن، ومن خلال أفضل الكفاءات الطبية المتخصصة في طب الطوارئ والتخصصات الدقيقة، الذين لهم خبرة كبيرة في التعامل مع كافة حالات الحوادث والإصابات الحرجة والدقيقة.