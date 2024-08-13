تشمل 19 مؤشرًا.. "رافد" تدشن منصة لمراقبة أداء خدمة النقل المدرسي

دشّنت شركة تطوير لخدمات النقل "رافد"، منصة متخصصة لمراقبة أداء خدمة النقل المدرسي، حيث تستهدف عرض أداء خدمة النقل وتحليله بشكل تفاعلي ومباشر، وتساعد على المعالجة الاستباقية للشكاوى التي يستقبلها مركز رعاية العملاء عبر اكتشاف القصور والملاحظات وقياس الأداء، وسرعة استخراج التقارير والإحصائيات الميدانية بأحدث الأساليب والتقنيات التحليلية المتطورة، والوصول إلى قاعدة البيانات الرئيسة، بالإضافة إلى أتمتة مؤشرات الأداء وعرضها لحظيًا.
ووضعت الشركة 19 مؤشرًا لأداء خدمة النقل المدرسي، تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، وتحسين جودة العمليات الداخلية، كما تتضمن المؤشرات العمليات التشغيلية، والأمن والسلامة، وسائقي الحافلات، والمخالفات ومعالجتها، بالإضافة إلى مؤشرات أداء رعاية العملاء ومركز الاتصال بخصوص أعداد الشكاوى ونسبة معالجتها.
واستقبل مركز الاتصال بالشركة خلال العام الدراسي الماضي 1445هـ، ما يفوق 100 ألف طلب ما بين الاستفسارات والطلبات والملاحظات والشكاوى، عولجت بنسبة 90% وبوقت مستغرق لا يتجاوز 5 أيام عمل، منها 85 ألف مكالمة هاتفية بما يتجاوز 5 آلاف ساعة تواصل مع العملاء، وبلغت عدد الرسائل النصية ورسائل "واتس آب" ما يفوق 6 ملايين رسالة موجهة إلى أولياء الأمور وسائقي حافلات النقل المدرسي، تضمنت رسائل توعوية وتحفيزية للتسجيل في الخدمة خلال العام.
وكانت الشركة قد حصدت مؤخرًا جائزة أفضل مركز اتصال بالشرق الأوسط ضمن فئة أفضل أساليب العمل لعام 2023م، التي منحتها منظمة "INSIGHTS" العالمية والمتخصصة في استشارات وتطوير مراكز الاتصال في الشرق الأوسط.
يشار إلى أن شركة تطوير لخدمات النقل "رافد"، وهي شركة مملوكة كليًا لشركة تطوير التعليم القابضة، خصصت 8 قنوات متنوعة لخدمة المستفيدين والرد على استفساراتهم والتفاعل معهم، من خلال تلقي الاتصالات من قبل مركز رعاية العملاء على الرقم المجاني 8001231000، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني CS@rafedsa.com، أو عبر حساب الشركة على منصة "إكس" Rafedcare@، إضافة إلى الموقع الإلكتروني www.rafedsa.com.