تشمل 19 مؤشرًا.. "رافد" تدشن منصة لمراقبة أداء خدمة النقل المدرسي

واستقبل مركز الاتصال بالشركة خلال العام الدراسي الماضي 1445هـ، ما يفوق 100 ألف طلب ما بين الاستفسارات والطلبات والملاحظات والشكاوى، عولجت بنسبة 90% وبوقت مستغرق لا يتجاوز 5 أيام عمل، منها 85 ألف مكالمة هاتفية بما يتجاوز 5 آلاف ساعة تواصل مع العملاء، وبلغت عدد الرسائل النصية ورسائل "واتس آب" ما يفوق 6 ملايين رسالة موجهة إلى أولياء الأمور وسائقي حافلات النقل المدرسي، تضمنت رسائل توعوية وتحفيزية للتسجيل في الخدمة خلال العام.