قطة تتسبب في انقطاع كهربائي لمدة ساعة في حي "نخب الطائف"

وقال المواطن رائد الحارثي أحد أهالي حي "نخب" إنهم تفاجؤوا فجر اليوم الخميس بانقطاع التيار الكهربائي؛ مما دفعهم لتقديم بلاغ برقم 5607771، وبعد مجيء فرقة الكهرباء اكتشفوا أن سبب انقطاع الكهرباء "قطة" تَسببت في تماسّ كهربائي؛ مما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن حيهم اليوم لساعة كاملة، وتكرر ذلك في السابق؛ مطالبًا بحماية محولات الكهرباء، وإيجاد حلول لعدم تكرار مثل هذه الانقطاعات.