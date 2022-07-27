محليات

قطة تتسبب في انقطاع كهربائي لمدة ساعة في حي "نخب الطائف"

مطالبات بحماية محولات الكهرباء وإيجاد حلول لعدم تكرار مثل هذه الانقطاعات
قطة تتسبب في انقطاع كهربائي لمدة ساعة في حي "نخب الطائف"
سعود الدعجاني
سعود الدعجاني

تَسبب دخول إحدى الحيوانات الأليفة (قطة) فجر اليوم في محول كهربائي بحي نخب بمحافظة الطائف، في انقطاع التيار الكهربائي عن الحي لساعة كاملة، بعد أن تسبب دخولها في وقوع تماسّ كهربائي، وسط مطالبات أهالي الحي بإيجاد حلول وحماية المحولات الكهربائية من تكرار الحوادث المشابهة.

وقال المواطن رائد الحارثي أحد أهالي حي "نخب" إنهم تفاجؤوا فجر اليوم الخميس بانقطاع التيار الكهربائي؛ مما دفعهم لتقديم بلاغ برقم 5607771، وبعد مجيء فرقة الكهرباء اكتشفوا أن سبب انقطاع الكهرباء "قطة" تَسببت في تماسّ كهربائي؛ مما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن حيهم اليوم لساعة كاملة، وتكرر ذلك في السابق؛ مطالبًا بحماية محولات الكهرباء، وإيجاد حلول لعدم تكرار مثل هذه الانقطاعات.

انقطاع كهربائي
نخب الطائف

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