بـ6 لغات يخاطب الحجاج.. قائد كشفي سبعيني: لا عمر لمن يفي بالوعد

منذ أكثر من ربع قرن لم ينقطع الرائد الكشفي عبدالواحد بن عبدالملك خياط، عن خدمة حجاج بيت الله الحرام، من خلال معسكر العزيزية في مكة المكرمة، مستحضرًا العبارة الكشفية العالمية "كشاف يوم.. كشاف دوم"، أنه لا عمر للكشاف طالما هو على قيد الحياة وقادر على أن يفي بالوعد الذي قطعه على نفسه في خدمة الآخرين.
وفي التفاصيل، لم تقف سنوات عمر "خياط" التي أصبحت على مشارف السبعين عامًا، ولا ترجله من العمل الوظيفي الرسمي بتقاعده من التعليم، حائلًا أمام حماسه منقطع النظير في التفاعل مع خدمات ونشاطات جمعية الكشافة العربية السعودية، من خلال معسكرات الخدمة العامة التي يتطوع فيها.
ويرى "خياط" أن الشباب عندما يشاهدون مَن هم في سن آبائهم يشاركونهم ذلك الشرف؛ تزيد همتهم فيدفعهم ذلك الإخلاص والحماس لتقديم الخدمة في أبهى صورها بحثًا عن الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى؛ مشيرًا إلى أن خدمة الحجاج تبث روح الجماعة والتعاون بين أعضائها، وتُقَوّي الشعور بالمسؤولية وأداء الواجب بصدق وأمانة.
ولا تتوقف قدرات الرائد الكشفي السبعيني "خياط" عند هذا الحد؛ إذ ينفرد عن زملائه من القيادات الكشفية بقدرته على التحدث بست لغات تشمل اللغة الإنجليزية التي تُعد تخصصه الرئيسي في التعليم، والهوساوية، والأوردية، والإندونيسية، والفارسية، إضافة إلى لغته الأم العربية.