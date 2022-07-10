بـ6 لغات يخاطب الحجاج.. قائد كشفي سبعيني: لا عمر لمن يفي بالوعد

منذ أكثر من ربع قرن لم ينقطع الرائد الكشفي عبدالواحد بن عبدالملك خياط، عن خدمة حجاج بيت الله الحرام، من خلال معسكر العزيزية في مكة المكرمة، مستحضرًا العبارة الكشفية العالمية "كشاف يوم.. كشاف دوم"، أنه لا عمر للكشاف طالما هو على قيد الحياة وقادر على أن يفي بالوعد الذي قطعه على نفسه في خدمة الآخرين.