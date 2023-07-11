السعودي فهر الجفري.. أول عربي يحصد ذهبية جائزة "وليام سميث"

حَقق عضو الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين فهر الجفري، إنجازًا وطنيًّا بحصوله على جائزة "وليام سميث"، للمراجع الداخلي المعتمد CIA، وفوزه بالميدالية الذهبية، بعد منافسة جمعته مع مرشحين من الفلبين وجمهورية الصين والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليسجل "الجفري" نفسه أول عربي يحصل على الجائزة بأعلى مستوياتها، التي تتضمن 4 مستويات ذهبية وفضية وبرونزية والأعلى إنجازًا؛ معتمدة في المقام الأول على الأداء الفردي لاختبار المراجع الداخلي المعتمد.