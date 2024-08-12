محليات

"العدل": مركز تدقيق الدعاوى ينجز أكثر من 7 ملايين خدمة

من بينها 1.3 مليون خدمة تدقيق لصحائف الدعوى في 2024
"العدل": مركز تدقيق الدعاوى ينجز أكثر من 7 ملايين خدمة

كشفت وزارة العدل عن إنجاز مركز تدقيق الدعاوى أكثر من 7 ملايين خدمة تدقيق لصحائف الدعوى الواردة إلى جميع محاكم المملكة منذ تدشين المركز.

وأشارت الوزارة إلى أن مركز تدقيق الدعاوى أنجز أكثر من 1.3 مليون خدمة تدقيق لصحائف الدعوى الواردة لجميع المحاكم خلال العام الجاري 2024م.

وأوضحت الوزارة أن مركز تدقيق الدعاوى يسهم في تقليص المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وتسهيل إجراءات رفع الدعوى، وبما يعزز ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز.

ويهدف المركز إلى خدمة المستفيدين عن طريق رفع جاهزية ملف القضية، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة، حيث يعمل وفق مسار يضمن الارتقاء بالعمل العدلي، ويوفر الوقت والجهد على المستفيد تحقيقاً للعدالة الناجزة.

وزارة العدل
مركز تدقيق الدعاوى

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org