قضاة ورجال أعمال يهنئون الملك سلمان وولي العهد بـ"يوم التأسيس"

رفع قضاة ورجال أعمال التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بمناسبة "يوم التأسيس"، مشيدين بالمنجزات التنموية للمملكة تحت حكم القيادة الرشيدة.
وقال القاضي السابق بديوان المظالم الشيخ سعد الدوسري: نحمد الله على وطن شامخ ينعم بالأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في ظل قيادتنا الرشيدة نستذكر أيام الوطن المجيدة يوم التأسيس.
وذكر رجل الأعمال خالد بن إبراهيم العجلان أنه من الواجب ونحن نستذكر تاريخنا المجيد "يوم التأسيس"، أن نحمد الله -عز وجل- ونشكره على النعم التي تعيشها بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، والدعاء للإمام المؤسس محمد بن سعود، بالرحمة والمغفرة وكل قادة الوطن الذين أسسوا هذا الكيان الشامخ الوطن المعطاء حتى عصرنا الزاهر عهد الخير والنماء.
وشدد "العجلان" على أهمية إبراز هذا التاريخ المجيد وتثقيف الجيل بهذه الانطلاقة المجيدة ومراحل التأسيس التي واكبت مسيرة وطنهم الذي احتضنهم بكل مراحل حياتهم بالودّ والمحبة، والعطاء، ولإذكاء الشعور بالوطنية والانتماء.
بدوره، قال رجل الأعمال غازي السميري القريشي: نرفع التهاني بهذا اليوم المجيد إلى القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- بحول ذكرى "يوم التأسيس" على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- فأصبحنا -بفضل الله- يدًا بيد مع ولاة الأمر كيانًا متينًا لا تمزقه الفتن، ولا تتخلله المحن، ولا تستطيعه المكايد، جسدًا واحدًا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وبنيانًا مرصوصًا يشد بعضه بعضًا.
فيما أكد رجل الأعمال ناصر بن محمد بن حنيظل القريني، أن "يوم التأسيس" ذكرى غالية على الوطن والمواطنين يستذكرون الماضي المجيد بتأسيس الكيان الشامخ للمملكة، بقيادة الإمام المؤسس محمد بن سعود، قبل 300 عام مضت.
وقال "القريني": نعيش ارتباطًا وثيقًا بين القادة والمواطنين منذ عهد الإمام محمد بن سعود، قبل ثلاثة قرون، فسارت سفينتنا مرفوعة الشراع آنفة، ترسو على موانئ الأمن والأمان والمجد، والعيش الكريم.
ولفت إلى أن من المبادرات الكريمة التي عهدناها من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- قرار تخصيص يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير كل عام يومًا للذكرى السنوية لتأسيس المملكة العربية السعودية احتفاءً بهذه الذكرى المجيدة.
بينما رفع رجل الأعمال عبدالله النهدي، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة يوم التأسيس للمملكة.
أما رجل الأعمال محمد التميمي، فقال: إن المتأمل بعين فاحصة للتاريخ يجد أن مرحلة التأسيس مفصلية في حياة أمة، ليس للسعوديين فحسب؛ بل شكّل ذلك منعطفًا نوعيًّا، ودعامة ورأس حربة للأمة العربية والإسلامية؛ لكون هذه الأرض المباركة مهبط الوحي، وتتشرف أرضها بمكانة الحرمين الشريفين مقصد المسلمين من كل أصقاع المعمورة.