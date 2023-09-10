لمواجهة تداعيات الزلزال المدمّر.. "التعاون الإسلامي" تناشد تقديم الدعم للمغرب

ناشد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه؛ الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها الإنسانية ذات الصلة وكذلك جميع الشركاء الدوليين، الإسهام في جهود الإنقاذ التي تقوم بها السلطات المغربية؛ إثر الزلزال المدمّر الذي أصاب عدة مناطق في المملكة المغربية بقوة غير مسبوقة في تاريخها مخلفاً مئات الضحايا وآلاف المصابين.