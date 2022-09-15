غدًا.. انطلاق فعالية "المشي الليلي" في أبها

تنطلق يوم غد الجمعة، فعالية "المشي الليلي" في ثلاث مدن سعودية، والتي تهدف لجذب أكثر من ٥ آلاف مشارك في كل مدينة، وسيُطلب من المشاركين قطع مسافة 2- 4 كلم.
وستنطلق الفعالية في مدينة أبها مساء الغد في شارع الفن، ومن ثم في كورنيش مدينة الخبر في 30 سبتمبر الجاري، وتُختتم بجولة المشي الليلي الأخيرة بمدينة جدة في تاريخ 13 أكتوبر المقبل في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.
ويمارس نحو 48.2٪ من الأفراد في جميع أنحاء المملكة أنشطة بدنية ورياضية لفترة لا تقل عن 30 دقيقة في الأسبوع وفقًا للهيئة العامة للإحصاء.