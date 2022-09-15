غدًا.. انطلاق فعالية "المشي الليلي" في أبها

وستنطلق الفعالية في مدينة أبها مساء الغد في شارع الفن، ومن ثم في كورنيش مدينة الخبر في 30 سبتمبر الجاري، وتُختتم بجولة المشي الليلي الأخيرة بمدينة جدة في تاريخ 13 أكتوبر المقبل في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.