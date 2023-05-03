المملكة تشارك في المعرض الدولي للاختراعات بماليزيا "ITEX 23"

تشارك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، متمثلة في الإدارة العامة للأنشطة، بعشرة متدربين من المنشآت التدريبية بمختلف مناطق المملكة، بالمعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية بماليزيا (ITEX 23)، خلال الفترة من 7 إلى 14 مايو الجاري.
يأتي ذلك ضمن جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في دعم واكتشاف الموهوبين والمبدعين، وتأهيلهم للوصول للمشاركات الدولية.
وقال محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد: إن المؤسسة تولي اهتماماً بالغاً في الابتكار ورعاية الموهوبين والاختراعات.
وأضاف أن هذا امتداد لتوجيهات القيادة الحكيمة في دعم ورعاية المبتكرين، منوهاً إلى إيمان المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بقدرات أبنائنا وبناتنا وحرصها على تشجيعهم في خلق أفكار نوعية تقنية ونقلها من حيز الفكرة لتطويرها وتنفيذها عبر أندية متخصصة يشرف عليها مدربون متخصصون.
وتابع "الفهيد" قائلاً: حقق، ولله الحمد، أبناؤنا المتدربون والمتدربات مشاركات محلية ودولية وحققت ابتكاراتهم مراكز متقدمة، ونحرص على مشاركتهم وإطلاعهم على التوجهات العالمية في مجال الابتكار، ولدينا شراكات متعددة لتطوير أندية الموهبة والابتكار في جميع المنشآت.
وأعرب عن تطلعه أن يحقق المتدربون المشاركون بالمسابقة الدولية للاختراعات والابتكارات بماليزيا (ITEX 23) الفوز وتمثيل المملكة والمنافسة العالمية في مجال الابتكارات.
وأشار مدير عام الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة المهندس عبدالله بن إبراهيم الدحيلان، إلى أن المشاركة بهذه المسابقة تأتي ضمن حرص المؤسسة في رعاية المتدربين والمتدربات واستثمار طاقاتهم في بناء نهضة الوطن والاقتصاد المعرفي للموهوبين والمبتكرين ودعمهم للمشاركة بالمسابقات المحلية والعالمية والتشجيع على الابتكار والإبداع، وخلق الأفكار ونقلها من حيز الفكرة إلى التطبيق والتنفيذ والتطوير ثم التسويق.
وقال: إن دور إدارة الأنشطة في مجال الموهبة والابتكار لا يقتصر على المتدربين في المنشأة التدريبية؛ بل ترعى الخريجين أيضاً، وتتبنى أفكارهم وتدعمها، كما تخدم المبتكرين من أفراد المجتمع، والتي تحظى بدعم من محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.
وأوضح "الدحيلان"، أن المشاركين بمعرض ITEX لهذا العام عشرة متدربين من منشآت وتخصصات تدريبية مختلفة، جمع بينهم شغف العلم وحب الابتكار وروح الفريق الواحد، ليشاركوا في مسارات المسابقة متعددة التخصصات بالمعرض.
كما أشار إلى حصول المتدربين على برنامج تدريبي وتهيئة مكثف يتكون من ثلاث مراحل "عن بعد، حضوري بالرياض، حضوري بماليزيا"؛ لتعريفهم بآليات التحكيم وأسلوب العرض، بالإضافة إلى إتقان الجانب التسويقي للعرض، والعمل على متطلبات المشاركة.
يذكر أن معرض ITEX يعتبر تجمعاً للمختصين والمهتمين في مجال صناعة العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين ورجال الأعمال؛ للنظر في فرص العمل الجديدة الناتجة عن المشروعات المبتكرة، وحضور المتدربين والمتدربات فرصة جيدة للتعريف بإبتكاراتهم وتطوير أفكارهم الإبداعية وتنمية دخولهم كمنافسين في مسابقات دولية يمثلون فيها المملكة.