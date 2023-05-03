المملكة تشارك في المعرض الدولي للاختراعات بماليزيا "ITEX 23"

وأشار مدير عام الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة المهندس عبدالله بن إبراهيم الدحيلان، إلى أن المشاركة بهذه المسابقة تأتي ضمن حرص المؤسسة في رعاية المتدربين والمتدربات واستثمار طاقاتهم في بناء نهضة الوطن والاقتصاد المعرفي للموهوبين والمبتكرين ودعمهم للمشاركة بالمسابقات المحلية والعالمية والتشجيع على الابتكار والإبداع، وخلق الأفكار ونقلها من حيز الفكرة إلى التطبيق والتنفيذ والتطوير ثم التسويق.