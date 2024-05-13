عبر 12 رحلة.. وصول أكثر من 3 آلاف حاج باكستاني إلى السعودية حتى فجر اليوم

وصل أكثر من 3000 حاج باكستاني إلى المملكة العربية السعودية حتى فجر اليوم الإثنين، حيث انطلقت أول رحلة لحجاج باكستان من العاصمة إسلام أباد يوم الخميس الماضي.
ووفقاً للإذاعة الباكستانية الحكومية، بلغ عدد الحجاج الباكستانيين الذين وصلوا إلى السعودية 3254 حاجاً حتى الآن من خلال 12 رحلة جوية.
وانطلقت 3 رحلات من إسلام أباد، و3 من كراتشي، و4 من لاهور، وواحدة من ملتان، وأخرى من مدينة سيالكوت.
وقال أحمد نديم خان؛ السكرتير المشترك لوزارة الشؤون الدينية ومدير التنسيق في بعثة الحج الباكستانية بالمدينة المنوّرة، للإذاعة الباكستانية، إن الحجاج الباكستانيين يُوجدون حالياً في المدينة المنوّرة، وسينطلقون يوم الجمعة المقبل إلى مكة المكرّمة.
ومن المقرر أن يهبط أكثر من 30 ألف حاج باكستاني في المدينة المنوّرة، وأكثر من 34 ألف حاج في جدة قبل أن يتوجّهوا إلى مكة المكرّمة لأداء فريضة الحج.