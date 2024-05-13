عبر 12 رحلة.. وصول أكثر من 3 آلاف حاج باكستاني إلى السعودية حتى فجر اليوم

ومن المقرر أن يهبط أكثر من 30 ألف حاج باكستاني في المدينة المنوّرة، وأكثر من 34 ألف حاج في جدة قبل أن يتوجّهوا إلى مكة المكرّمة لأداء فريضة الحج.