مركز النخيل يعزز حضور التمور السعودية عالميًّا في أحد أكبر المعارض بأمريكا

يذكر أن المركز الوطني للنخيل والتمور يشارك عبر 7 شركات؛ وهي: "جمارا، سيافا، يالا، نخيل العالية، زادنا، تمور الرياض، مزارع اللهيبي" في معرض"Summer Fancy Food"، الذي يستهدف أكثر من 7000 زائر لعرض ما يقارب 180 ألف منتج بين 2670 عارضًا، يقدمون منتجاتهم وتقنياتهم وإنجازاتهم من 55 دولة حول العالم.