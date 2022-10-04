"النقل" تنفذ حزمة من الأعمال على الطرق خلال 3 أشهر

وتأتي هذه الجهود بهدف تعزيز جودة الحياة في المدن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق، والإسهام في تقدّم المملكة بمؤشر جودة الطرق، ومواصلة ريادتها عالمياً في ترابط الشبكات، من خلال تعزيز كفاءة الأداء والتشغيل لضمان جودة أعلى للطرق، وصولاً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تعد محورًا رئيسًا ومهمًا في برامج رؤية المملكة 2030.