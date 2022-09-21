"السديس": اليوم الوطني مناسبة ذات مكانة عظيمة نبرز فيه دور القيادة في خدمة الحرمين

أعدت رئاسة الحرمين الشريفين برنامجًا ضخمًا منوعًا يعدّ الأكبر من نوعه في تاريخ الرئاسة للاحتفاء باليوم الوطني، يتضمن معارض افتراضية للتوسعة، وحوارات إثرائية، ومناشط نوعيةً ميدانية، وتسيير قافلات للحدّ الجنوبي محملة بمياه زمزم، إلى جانب تنظيم مبادرات للقطاع النسائي وتوزيع الأعلام السعودية والهدايا والحلوى على المعتمرين في محطات القطارات والمطارات، وتوزيع حقائب ذكية.