آخر جلسات منتدى "الاستثمارات العامة" تستعرض الفرص في المشاريع الكبرى والبنية التحتية العقارية

وأوضح مدير المحفظة للاستثمارات العقارية في صندوق الاستثمارات العامة، أنّ هدف الصندوق أن يكون من أهم الصناديق الاستثمارية الكبيرة في العالم، وتوفير قطاعات وفرص استثمارية واسعة، وإيجاد شراكات ناجحة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى قيادة التحول الاقتصادي للمملكة وتوطين التقنية وتطوير المواهب المحلية، من خلال الدعم المالي والاجتماعي تماشيًا مع "رؤية المملكة 2030".