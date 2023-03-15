آخر جلسات منتدى "الاستثمارات العامة" تستعرض الفرص في المشاريع الكبرى والبنية التحتية العقارية

عُقدت اليوم آخر الجلسات الحوارية ضمن فعاليات منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، بعنوان "الفرص في المشاريع الكبرى والبنية التحتية العقارية".
جاء ذلك بمشاركة مدير المحفظة للاستثمارات العقارية في صندوق الاستثمارات العامة، محمد السديري، والرئيس التنفيذي لمركز الملك عبدالله المالي جاوتام ساشيتال، والرئيس التنفيذي لشركة "رؤى المدينة" القابضة أحمد، الجهني، والرئيس التنفيذي لشركة الدرعية جيري انزيريلو.
وأوضح مدير المحفظة للاستثمارات العقارية في صندوق الاستثمارات العامة، أنّ هدف الصندوق أن يكون من أهم الصناديق الاستثمارية الكبيرة في العالم، وتوفير قطاعات وفرص استثمارية واسعة، وإيجاد شراكات ناجحة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى قيادة التحول الاقتصادي للمملكة وتوطين التقنية وتطوير المواهب المحلية، من خلال الدعم المالي والاجتماعي تماشيًا مع "رؤية المملكة 2030".
من جهته أفاد الرئيس التنفيذي لمركز الملك عبدالله المالي، بأنّ المركز يسعى لتقديم الوحدات السكنية، وتواجد العديد من المراكز التسويقية والمرافق الترفيهية التي يتمتّع بها المركز، بالإضافة إلى أماكن للضيافة، وعدد من المشاريع الأخرى الجاري العمل عليها بالشراكة مع شركات من القطاع الخاص.
بدوره أكّد الرئيس التنفيذي لشركة "رؤى المدينة" القابضة، أنّ مشروع رؤى المدينة جزء من "رؤية المملكة 2030"، وذلك من خلال إمكانية استقبال نحو 30 مليون زائر للحج والعمرة، وزوّار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضيفًا: أن المشروع يستهدف توفير الآلاف من الفرص الوظيفية، وتعزيز التجارب والخبرات المحلية.
من جانبه تطرّق الرئيس التنفيذي لشركة الدرعية إلى مكانة الدرعية الثقافية والاجتماعية بالمملكة، والفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة فيها، ومشروع إعادة بناء الدرعية الذي سيجعل الدرعية الجوهرة في قلب الرياض.
ونوه إلى أهمية الحفاظ على الطابع النجدي التراثي في عملية إعادة البناء، معربًا عن سعادته؛ كونه جزءًا من صندوق الاستثمارات العامة، شاكرًا الدعم والجهود المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين.
واختتم حديثه بالإشارة إلى التعاون القائم مع وزارة الرياضة، والهيئة العامة للترفيه، وذلك بتوفير كمية من الفعاليات والبرامج الرياضية والترفيهية المتنوعة.