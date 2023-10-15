اختتام مهرجان بطولة العالم لخيل الجزيرة وسط منافسة خليجية

وقال مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عبدالعزيز المقبل: "نسعى دائماً في مركز الملك عبدالعزيز بمتابعة وتوجيه وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز المهندس عبدالرحمن الفضلي في صنع الأجواء التنافسية، بالإشراف على مثل هذه البطولات التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة النمو للخيل العربية في المملكة".