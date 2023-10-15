اختتام مهرجان بطولة العالم لخيل الجزيرة وسط منافسة خليجية

اختتمت منافسات مهرجان بطولة العالم لخيل الجزيرة، مساء أمس، تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بمشاركة ٢٣٦ رأسًا تعود لـ ٩٩ مالكًا، حيث توج الفائزين بالبطولات مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل الأستاذ عبدالعزيز المقبل.
وحصل على الذهب والفضة في بطولة المهرات عمر السنة مربط الوادي من خلال المهرتين ديانا وسلوى الوادي، وحقق البرونز مربط الشياهين من خلال شريفة الزبير، وفي بطولة المهرات عمر ٢-٣ سنوات حققت الذهب المهرة زنوبيا الوعب لمربط الحمامة وحصدت الفضة أورا نسمات العائدة لمربط الأوراسية وتوجت بالبرونز المهرة جوري الزين لمربط الزين وفي بطولة الأفراس حققت زواهر فيلا الذهب، والتي تعود ملكيتها لمربط الدوحة، فيما نالت الفضة الفرس شيخة الفلا لمربط الفلا وحققت البرونز ساعده الخالد لمربط الخالد.
وفي بطولة الأمهار عمر السنة حقق الذهب المهر مجرن السلام لمربط السلام، وحظي بالفضة المهر الحسان النايف لمربط النايف، والبرونز للمهر جميل العوران لمربط الروان.
فيما حقق مربط الحمامة الذهب في بطولة الأمهار عمر ٢-٣ سنوات من خلال حاتم الوعب، ونال الفضة المهر شهاب الفارس، لمربط الفارس، وحقق البرونز جراح الهلالية لمربط العتيم، كما توج في بطولة الفحول الحصان هلال الفلا لمربط الفلا، ونال الفضة يزيد الريان لمربط آل سريع والبرونز من نصيب جي جي فهيم العائد لجلين جاكوبس.
وأقيمت ضمن المهرجان بطولة منيفة للخيل سعودية الأصل والمنشأ، وجاءت نتائجها على النحو التالي: في فئة المهرات حققت الذهب المهرة زينة عذبه لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، والفضة والبرونز من نصيب عالية البدر وعبية البدر لمربط البدر.
وفي فئة الأمهار حقق الذهب أبان عذبه لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، ونال الفضة المهر مترك المزموم لمربط يو دي والبرونز لشغموم العارض لمربط العارض.
وفي فئة المهرات عمر ٢-٣ سنوات حققت الذهب عنود الفال، لمربط البدر والفضة من نصيب حسناء الفال، لمربط الفال والبرونز لماسحة ملك مربط الرباعية، وفي فئة الأمهار عمر ٢-٣ سنوات حقق الذهب مهاجر عذبه لمربط عذبه، والفضة من نصيب فخر المزموم لمربط المزموم، والبرونز لمربط البروق من خلال دامر عذبه.
وفي فئة الأفراس حقق صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود الذهب، من خلال الفرس منارة عذبه، وحل ثانياً وثالثاً مربط آية بدهيمة عذبه وسارية أن، وفي فئة الفحول حصد الفحل خريسان عذبه الذهب والعائد ملكيته الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، فيما نال الفضة خريمس الشريعة لمربط الشريعة وحقق البرونز كاتب الجنادرية لمربط المسرة.
وقال مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عبدالعزيز المقبل: "نسعى دائماً في مركز الملك عبدالعزيز بمتابعة وتوجيه وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز المهندس عبدالرحمن الفضلي في صنع الأجواء التنافسية، بالإشراف على مثل هذه البطولات التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة النمو للخيل العربية في المملكة".