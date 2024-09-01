محافظ الأحساء يرعى معرض "اللومي الحساوي 2024" غداً

وتتضمن فعاليات المعرض، التي تقام على الأرض المجاورة لمقر غرفة الأحساء , عروضاً حيّة لطرق تصنيع منتجات مشتقة وتحويلية من "اللومي الحساوي" الحرف اليدوية الخاصة بزراعته وحصاده وتصنيع منتجاته، إضافة إلى معرض علمي، ومعرض تصوير، وركن الطفل، وتجارب الطهي الحي، و 5 جلسات حوارية، و 8 ورش عمل أكاديمية وعلمية، و 10 ورش عمل حرفية.