"هلال الباحة" يستعد للتقلبات الجوية ويضيف 16 مركزًا إسعافيًّا

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة جاهزيته استعدادًا للتقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة تزامنًا مع تقرير الحالة المطرية الصادر عن الجهات المختصة.
وأكد مدير فرع الهيئة بالباحة، الدكتور ثامر اليتيم، الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم، إضافة لـ(16) مركز إسعاف بين سراة وتهامة، والفرق الإسعافية التطوعية بحسب الخطة الخاصة بالمنطقة للتقلبات الجوية؛ لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية على مدار الساعة.
وناشد "اليتيم" جميع المواطنين والمقيمين اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية، والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث -لا قدر الله، خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة، وكذلك القيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة، كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه للمحتاجين إليها.
وأشار "اليتيم" إلى أنه في حال حدوث طارئ -لا قدر الله- فإن الهيئة تتلقى اتصال طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم (997) وتطبيق "أسعفني" على مدار 24 ساعة.