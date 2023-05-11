مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2023 يواصل ندواته لليوم الرابع

يواصل مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2023، في يومه الرابع، ندواته وبرامجه العلمية المخصّصة لمحافظات المنطقة الثلاث "جبه، والشنان، وبقعاء".
ويعقد المؤتمر بمشاركة عدد من الأطباء والمختصّين في المجال الصحي وطب نمط الحياة.
وعقد المؤتمر، اليوم، المحاضرة الأولى في مدينة جبة، تحت عنوان "الغذاء والوقاية من السرطان والأمراض المزمنة والفحوصات اللازمة لكل عمر"، في مبنى المركز الحضاري، قدمتها الدكتورة بنان المالكي، بحضور رئيس مركز الإمارة، ورئيس البلدية، ومدير مركز الشرطة، ومدير المركز الصحي، ومديري الدوائر الحكومية الأخرى والمدارس.
وبلغ عدد الحضور من الجنسين 180 شخصًا، ووزّعت خلال المحاضرة 150 وجبة صحية، وشارك في التنظيم 15 متطوّعًا ومتطوّعة.
وعقدت المحاضرة الثانية في محافظة "الشنان"، بعنوان "تدخلات طب نمط الحياة للوقاية من أمراض القلب"، قدّمتها الدكتورة رحاب العنزي، على مسرح الكلية التقنية بالمحافظة.
حضر المحاضرة وكيل محافظة الشنان عبداللطيف السعدون، ورئيس البلدية المهندس مشعل منيف الشمري، وعميد كلية التقنية بالمحافظة المهندس سامي عسكر الحربي.
وفي محافظة بقعاء عُقدت المحاضرة الثالثة، تحت عنوان "نمط الحياة وأثره على الوراثة الجينية والمكتسبة"، قدّمها الدكتور صالح الغامدي، في صالة اجتماعات بلدية المحافظة، بحضور محافظ بقعاء مناور بن شباب الشمري، ومدير مكتب التعليم بالمحافظة سالم بن مطلق النافل.
وأيضًا حضور مدير جمعية تحفيظ القرآن الكريم ببقعاء بادي سعدي الزيد، والدكتور طلال السويدي، وعضو مجلس المنطقة سعيد السميحان، ومعرف بقعاء، ورئيس مركز أشيقر عبيد بن نايف الفهد، وعدد من الأهالي وطلاب المدارس.
وقالت اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة: إن فعاليات المؤتمر تمتدّ إلى جميع محافظات المنطقة، عبر برنامج تثقيفي يقدم لسكان المحافظات، وبرنامج خاص بصحة المرأة والطفل؛ بهدف تحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 لمجتمع صحي، من خلال خفض معدل الإصابة بالأمراض المزمنة، وفي مقدمتها السكري من الدرجة الثانية، والسمنة ومضاعفاتها؛ لتحسين جودة الحياة، وبناء مجتمع حيوي وصحي.