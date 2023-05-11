مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2023 يواصل ندواته لليوم الرابع

وعقد المؤتمر، اليوم، المحاضرة الأولى في مدينة جبة، تحت عنوان "الغذاء والوقاية من السرطان والأمراض المزمنة والفحوصات اللازمة لكل عمر"، في مبنى المركز الحضاري، قدمتها الدكتورة بنان المالكي، بحضور رئيس مركز الإمارة، ورئيس البلدية، ومدير مركز الشرطة، ومدير المركز الصحي، ومديري الدوائر الحكومية الأخرى والمدارس.