"الضمان الصحي": يحق للمستفيد الحصول على المعالجة خارج الشبكة في هذه الحالة

أوضح مجلس الضمان الصحي أن لائحة حماية المستفيدين تضمن الحصول على المعالجة الطبية خارج شبكة مقدّمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين للحالات الطارئة.
وأضاف الضمان الصحي، أنه يمكن للمستفيد من التأمين الصحي الخاص الحصول على المعالجة الطبية في الحالات الطارئة من خارج شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين دون الرجوع إلى شركة التأمين أو إلزامه بدفع أي تكليف للخدمات العلاجية وتقيد مباشرة على حساب شركة التأمين.
واشترط المجلس أن يقوم مقدّمو الخدمة بإشعار شركة التأمين خلال 24 ساعة من وقت استقبال الحالة وفي حال تأخر مقدّم الخدمة في رفع الحالة يحق لشركة التأمين إسقاط حقه بالتعويض ويتحمّل مقدم الخدمة التكاليف العلاجية حتى تاريخ الإبلاغ بالحالة الطبية.