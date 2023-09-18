"الضمان الصحي": يحق للمستفيد الحصول على المعالجة خارج الشبكة في هذه الحالة

وأضاف الضمان الصحي، أنه يمكن للمستفيد من التأمين الصحي الخاص الحصول على المعالجة الطبية في الحالات الطارئة من خارج شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين دون الرجوع إلى شركة التأمين أو إلزامه بدفع أي تكليف للخدمات العلاجية وتقيد مباشرة على حساب شركة التأمين.