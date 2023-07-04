"نائبة سابقة بمجلس الأمة الكويتي" تشكر القيادة على التسهيلات والخدمات المقدمة للحجاج

وقالت "الهاشم": "حجة سلسة مرنة كل ما فيها مريح، لم نشعر بالتعب، تحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير الملهم محمد بن سلمان على الذي شاهدناه، شكر خاص لهم على كل التساهيل، اليوم ودوم، سأظل أقول أحمد ربي وأشكره أن وضع الكعبة وبيته الشريف بهذه الأرض المباركة أرض بلاد المسلمين المملكة العربية السعودية..".