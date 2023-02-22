"السُّلمي" مهنئًا القيادة.. يوم التأسيس يُؤكد عُمق تاريخنا العظيم

ونوه "السُّلمي" بالمكانة الرفيعة التي وصلت لها المملكة في كل المجالات، حتى أصبحت أُنموذجًا عالميًا في المشروعات الرائدة، والمُبادرات النوعية، والأفكار الخلّاقة.