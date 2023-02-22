"السُّلمي" مهنئًا القيادة.. يوم التأسيس يُؤكد عُمق تاريخنا العظيم

رفع نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وأوضح "السلمي" أنَّ هذه الذكرى تُؤكِد العُمق التاريخي للمملكة، وتستحضر الأجيال مسيرة هذا الوطن العظيم منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وتأسيسه للدولة السعودية الأولى.
وقال: إنَّ احتفاءنا بيوم التأسيس يؤكد والاعتزاز بتاريخنا العظيم، الذي بدأت منه مسيرتنا التنموية المُشرقة، وامتداد أثرها التنموي والإيجابي على المحيط العربي والإسلامي والعالم.
ونوه "السُّلمي" بالمكانة الرفيعة التي وصلت لها المملكة في كل المجالات، حتى أصبحت أُنموذجًا عالميًا في المشروعات الرائدة، والمُبادرات النوعية، والأفكار الخلّاقة.