بثلاث مناطق.. ضبط 18 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم ضبط (18) آلية تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (7) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(7) مقيمين من الجنسية اليمنية، و(3) مقيمين من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.