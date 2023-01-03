خلال شهر.. تقديم 18 خدمة لمعتمرات وقاصدات المسجد الحرام

وتمثلت أبرز الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين من وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام في تقديم 911 حلقة من حلقات القرآن الكريم وتجويده، فيما بلغ عدد المستفيدات من الحلقات الحضورية 5.886 مستفيدة، وبلوغ حلقات القرآن الكريم (عن بعد) لـ46 حلقة، والمستفيدات من ذلك بلغ 222 مستفيدة.