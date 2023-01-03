خلال شهر.. تقديم 18 خدمة لمعتمرات وقاصدات المسجد الحرام

تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً بوكالة الشؤون النسائية على تسخير كوادرها البشرية، من خلال تقديم 18 خدمة للمعتمرات وقاصدات المسجد الحرام، وذلك من تاريخ 7/ 5/ 1444 إلى تاريخ 7/ 6/ 1444.
وتمثلت أبرز الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين من وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام في تقديم 911 حلقة من حلقات القرآن الكريم وتجويده، فيما بلغ عدد المستفيدات من الحلقات الحضورية 5.886 مستفيدة، وبلوغ حلقات القرآن الكريم (عن بعد) لـ46 حلقة، والمستفيدات من ذلك بلغ 222 مستفيدة.
وتم تقديم الحلقات التصحيحية باللغات المختلفة 575 مستفيدة، مع تقديم إهداءات المصاحف للقاصدات 11.694 مستفيدة، بالإضافة لتوزيع 523 سماعة والباركود، فيما بلغ عدد المستفيدات من الإرشاد المكاني 89.475 مستفيدة، والمستفيدات من التوجيه الديني 37.883 مستفيدة.
وبلغ عدد المستفيدات من خدمات ذوات الإعاقة 18.539 مستفيدة، وبلغ عدد عبوات ماء زمزم الموزعة 10.471 عبوة، فيما بلغت كمية اللترات المعبأة من ماء زمزم على 3.148.752 لتراً، بالإضافة لبلوغ ساعات التطوع لـ 5.385 ساعة تطوعية.
وتم تقديم الخدمات التطوعية النسائية لـ 910.348 مستفيدة، إلى جانب بلوغ عدد المتطوعات لـ 188 متطوعة، واستفادة 3.153 مستفيدة من باركود مطبوعات رئاسة الحرمين، واستفادة 2.319 مستفيدة من أرقام الإفتاء، فيما بلغ عدد المستفيدات من كونتر الخدمات 4.056 مستفيدة.