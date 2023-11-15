"كاوست" تحقق المرتبة الأولى بتصنيف الجامعات العربية التابع لمجلة تايمز

وتفصيلاً، حصلت الجامعة أيضًا على تقدير كامل بدرجة (100) في فئة البيئة البحثية، وهي واحدة من جامعتين فقط تمكنتا من تحقيق ذلك، وبتحسن كبير عن تصنيف العام الماضي، خصوصًا في فئة المجتمع (التي تعكس التأثير التجاري لأبحاث المؤسسة، والذي يُعد في حد ذاته انعكاسًا للقيمة الصناعية للأبحاث)، وفئة الحضور الدولي التي تقيس حصة الطلبة والموظفين الدوليين والتأليف المشترك للأوراق البحثية، فضلاً عن التعاون البحثي في العالم العربي.