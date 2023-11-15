"كاوست" تحقق المرتبة الأولى بتصنيف الجامعات العربية التابع لمجلة تايمز

حققت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) المرتبة الأولى في تصنيف الجامعات العربية التابع لمجلة التايمز للتعليم العالي (THE) لعام 2023 – وهي مرتبة أعلى من تصنيف العام السابق.
وتفصيلاً، حصلت الجامعة أيضًا على تقدير كامل بدرجة (100) في فئة البيئة البحثية، وهي واحدة من جامعتين فقط تمكنتا من تحقيق ذلك، وبتحسن كبير عن تصنيف العام الماضي، خصوصًا في فئة المجتمع (التي تعكس التأثير التجاري لأبحاث المؤسسة، والذي يُعد في حد ذاته انعكاسًا للقيمة الصناعية للأبحاث)، وفئة الحضور الدولي التي تقيس حصة الطلبة والموظفين الدوليين والتأليف المشترك للأوراق البحثية، فضلاً عن التعاون البحثي في العالم العربي.
وفي هذا الصدد، قال البروفيسور توني تشان، رئيس جامعة كاوست ، إن هذا الإنجاز الكبير هو دليل واضح على جودة البيئة البحثية العالمية في كاوست.
وأضاف "توني تشان" : "لقد بدأت استراتيجيتنا الجديدة تؤتي ثمارها بالفعل، مدعومة بشراكاتنا الاستراتيجية الرئيسية الجديدة مع الصين والولايات المتحدة وأوروبا، والمحلية مع المشروعات العملاقة في المملكة العربية السعودية".