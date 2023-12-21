"تعليم الرياض" عن 9 حالات اشتباه بتسمم لطالبات "ابتدائية": تم نقلهن للمستشفى وحالتهن مستقرة

إشارةً لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن مباشرة الهلال الأحمر لحالة اشتباه تسمم لطالبات في مدرسة ابتدائية؛ أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض أنه وفي يوم الخميس الموافق 8 جمادى الآخرة 1445هـ، تلقت إدارة مدرسة (229) الابتدائية شكاوى متعددة من طالبات المدرسة يعانين بسبب آلام في البطن وغثيان بعد تناولهن وجبات من مطعم خارجي أثناء نشاط داخل المدرسة، وعلى الفور تم إبلاغ الهلال الأحمر.