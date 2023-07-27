تسببت في الإنذار الأحمر.. عواصف ترابية تحجب الرؤية بطرقات جازان

حجبت عواصف ترابية الرؤية في طرقات منطقة جازان، اليوم، وسط توقعات باستمرارها حتى وقت متأخر من مساء اليوم.
وتأتي هذه العواصف ضمن موسم الغبار في منطقة جنوب غرب المملكة، وهي الرياح القادمة من السودان محملةً بالغبار ، والتي تستمر لأكثر من 60 يومًا تهب خلالها بشكل متقطع.
وقد بدأ هذا الموسم منذ شهر فيما توقع مهتمون بالطقس أن تبدأ حدة العواصف في الانخفاض خلال الأسابيع القادمة .
وكان المركز الوطني للأرصاد الإنذار قد أطلق الأحمر على منطقة جازان، محذرًا من ارتفاع الأمواج وانعدام الرؤية الأفقية لواحد كيلو متر أو أقل .