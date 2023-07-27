تسببت في الإنذار الأحمر.. عواصف ترابية تحجب الرؤية بطرقات جازان

وتأتي هذه العواصف ضمن موسم الغبار في منطقة جنوب غرب المملكة، وهي الرياح القادمة من السودان محملةً بالغبار ، والتي تستمر لأكثر من 60 يومًا تهب خلالها بشكل متقطع.